Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. - Son Dakika

Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

6 saat önce

Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı., System.String[]

Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Daireden yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Yeşilyurt, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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