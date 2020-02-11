Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. - Son Dakika

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Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.
6 saat önce
Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Daireden yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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