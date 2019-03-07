Son Dakika Haberleri: Bakırköylü Heykeltraş Karavit, Artankara 2019'da!

Bakırköylü Heykeltraş Karavit, Artankara 2019'da!

1 saat önce

Bakırköylü ünlü heykeltraş Tülay Karavit, 14-17 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenecek ARTANKARA 2019 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Çiftler(Couples) adlı heykeliyle Bakırköy'ü temsil edecek.

Bakırköylü Heykeltraş Karavit, Artankara 2019'da!, System.String[]

Heykel çalışmalarının yanı sıra Bakırköy Yeşilköy'deki muayenehanesinde diş hekimliği mesleğini de sürdüren Tülay Karavit, Bakırköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi'nde açtığı sergide ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunduğu Çiftler eseriyle Ankaralı ve uluslararası sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Tülay Karavit; Seçkin Pirim, Yunus Toktaş gibi değerli heykel sanatçılarından ders alarak başladığı heykel çalışmalarını 20 yıldan bu yana sürdüren Tülay Karavit'in eserlerinden bazıları Antalya Arkeoloji Müzesi, Cerrahpaşa Tıp Müzesi, TÜYAP'da görülebilir.

14-17 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ARTANKARA 5.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na; Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 14 farklı ülkeden galeriler, müzeler, sanatla ilgili kurum ve kuruluşlar, sanatçılar katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:24 Kaynak: Bültenler

Yeşilköy, Bakırköy, Güncel
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