Bakırköylü Ünlü Sanatçı Erdoğan Sıcak Ebediyete Uğurlandı

Erdoğan Sıcak için ilk tören kurucusu olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği(BASAD) binasında gerçekleşti. Buradaki törene; eşi Aynur Sıcak, 5 çocuğu, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, BASAD Başkanı İlhan Gülek, BASAD eski Başkanları Üstün Asutay, Ergin Güler ve yüzlerce seveni katıldı.

BASAD'da gerçekleşen törende; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, çocukları Bucak ve Atam Sıcak, BASAD Başkanı İlhan Gülek, BASAD eski Başkanı Ergin Güler birer konuşma yaptılar.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Erdoğan Sıcak Ağabeyimiz nurlar içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine, büyük emek verdiği BASAD ailesine sabır diliyorum. Kendisi Bakırköy için marş yazdıracak kadar hem bir Bakırköy aşığıydı ve hem de sanat emekçisiydi. Onu tanımış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. BASAD'da verdiği eğitimlerle binlerce sanatçı yetiştiren Erdoğan Sıcak'ın adını biz de yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."

Erdoğan Sıcak'ın naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı defnedildi.