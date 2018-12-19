Bakış" Bursa'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sanat koleksiyonundan derlenen resim sergisi Bursalılarla buluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sanat koleksiyonundan derlenen resim sergisi Bursalılarla buluştu.



Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern sanata desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen resim sergisi, "Bakış" Merinos AKKM galeri alanında açıldı. Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun yaptığı serginin açılışına Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ile çok sayıda sanatsever katıldı.



Sergi açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli projelere imza attıklarını söyledi. Kocabıyık "Kültürel faaliyetleri ve sanatı şehrimizde sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koleksiyonundan derlenen sergi, Türk resim sanatının gelişim seyrini gözler önüne seriyor. Serginin Bursa'da sunulmasında desteği olanlara teşekkür ediyor, resim sanatına ilgi duyan herkesi "Bakış" adlı sergiyi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy ise sanat koleksiyonlarından derlenen serginin Malatya'nın ardından Bursa'da açıldığını belirterek, "Merkez Bankası olarak çok güzel bir sanat koleksiyonumuz var. Biz istedik ki bu eserler sadece bizde kalmasın, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu eserleri gösterilim. Bursa'ya sadece sergi için gelmedik. Şu anda herkesin merak ettiği, ekonomi kapsamında Merkez Bankası ne yapar? Bunu anlatmak için ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte olacağız, aynı zamanda öğretmenlerimizle buluşacağız. Tabi sadece para konuşmak yeterli değil dedik. İnsanlığın asıl sorunu para fakirliği kadar zevk fakirliği. Uygarlık dediğimiz şey aslında insanların hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek için yapılan ortak çabaların bütünü. Bilim, insan hayatını kolaylaştırır; sanat da insan hayatını güzelleştirir. Dolayısıyla biz de bu sergimizle değerli Bursalıların hayatlarını bir miktar daha güzelleştirmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.



Sergi, "Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu", "Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Décosu", "Paris Ekolü ve Türkiye'de Soyutun İnşası", "1968 Kuşağı Sanatçıları" ve "1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler" bölümlerinden oluşuyor. Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy'a teşekkür belgesi takdim etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen ve 26 sanatçıya ait 29 eserden oluşan sergi, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Müze Galeri Alanı'nda 15 Ocak 2019 tarihine dek görülebilecek. - BURSA

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