Bakışma yüzünden çıkan kavgada ateş açan şahıs gözaltına alındı
1 saat önce
Samsun'da bir restoranda bakışma yüzünden çıkan kavgada silahla ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
'da bir restoranda bakışma yüzünden çıkan kavgada silahla ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Mimar Sinan
Mahallesi'nde bir restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda müşteri olarak bulunan M.A. (30) ile M.U. (32) arasında bakışma yüzünden kavga çıktı. Restoranın dışında iki taraf da birbirlerine yumrukla saldırdı. Bu sırada tabancasını çeken M.U.'nun M.A.'ya ateş açtığı iddia edildi. Darp sonucu yaralanan M.A., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.U. ise polis tarafından gözaltına alınarak Denizevleri Polis
Merkezine teslim edilip bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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