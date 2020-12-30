BAKKA 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

BAKKA 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

30.12.2020 16:24
BAKKA 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve Ajans uzmanları katıldı.

Bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların görüşmeleriyle başlayan toplantı; mali destek programları 3 aylık program ilerleme raporları, mali destek programları kapanış raporları, 2020 yılı insan kaynakları politikası raporu ve insan kaynakları ihtiyaç planının yönetim kurulu onayına sunulmasıyla son buldu. - KARABÜK

BAKKA 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz, Yönetim Kurulu, Karabük, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAKKA 2020 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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