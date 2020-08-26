BAKKA Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

BAKKA Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak'ta yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:40

Kaynak: İHA

Son Dakika

Van Valiliği, "Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu" iddialarını yalanladı

Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı

Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi

Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Akraba olan iki aile arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı

Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım

Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi

Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi