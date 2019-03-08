Son Dakika Haberleri: Bakka, Çelik Sektörü İçin Saha Ziyaretlerine Başladı

Bakka, Çelik Sektörü İçin Saha Ziyaretlerine Başladı

9 dakika önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın önceliklerinden biri olan "Mevcut Sinai Faaliyetlerinin Rekabet Güçlerini Arttırılması" kapsamında BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans personelli Kümelenme Analizi çalışması doğrultusunda Zonguldak etabında saha ziyaretlerinde bulundu.

Bakka, Çelik Sektörü İçin Saha Ziyaretlerine Başladı, System.String[]
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın önceliklerinden biri olan "Mevcut Sinai Faaliyetlerinin Rekabet Güçlerini Arttırılması" kapsamında BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans personelli Kümelenme Analizi çalışması doğrultusunda Zonguldak etabında saha ziyaretlerinde bulundu.

Kdz. Ereğli'de bulunan TAT Metal ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları yetkililerine yapılan ziyaretlerden çelik sektörünün son durumu ve beklentileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışmayla bölgede coğrafi yığının kümeye dönüştürülebilmesi için işbirliği yapabilecek, bir değer zincirinin parçası olabilecek ve kollektif hareket edebilecek paydaşların öncelikle bir araya getirilmesi ve birbirleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi işin özünü oluşturmaktadır. Daha sonra bir araya getirilen paydaşlarla satın almadan üretime, eğitimden teknik altyapıya, inovasyondan araştırmaya, markalaşmadan pazarlamaya varan bir dizi ortak faaliyet belirlenerek daha spesifik kümeler tanımlanmaya ve paydaşların kümelenme yaklaşımından elde edecekleri fayda somutlaştırılmaya çalışılacaktır.

Çalışma kapsamında önümüzdeki günlerde Karabük ve Bartın illerindeki paydaşlarımıza ziyaretler yapılacaktır. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Sekreter, Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel
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