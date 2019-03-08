Bakka, Çelik Sektörü İçin Saha Ziyaretlerine Başladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın önceliklerinden biri olan "Mevcut Sinai Faaliyetlerinin Rekabet Güçlerini Arttırılması" kapsamında BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans personelli Kümelenme Analizi çalışması doğrultusunda Zonguldak etabında saha ziyaretlerinde bulundu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın önceliklerinden biri olan "Mevcut Sinai Faaliyetlerinin Rekabet Güçlerini Arttırılması" kapsamında BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans personelli Kümelenme Analizi çalışması doğrultusunda Zonguldak etabında saha ziyaretlerinde bulundu.



Kdz. Ereğli'de bulunan TAT Metal ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları yetkililerine yapılan ziyaretlerden çelik sektörünün son durumu ve beklentileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Çalışmayla bölgede coğrafi yığının kümeye dönüştürülebilmesi için işbirliği yapabilecek, bir değer zincirinin parçası olabilecek ve kollektif hareket edebilecek paydaşların öncelikle bir araya getirilmesi ve birbirleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi işin özünü oluşturmaktadır. Daha sonra bir araya getirilen paydaşlarla satın almadan üretime, eğitimden teknik altyapıya, inovasyondan araştırmaya, markalaşmadan pazarlamaya varan bir dizi ortak faaliyet belirlenerek daha spesifik kümeler tanımlanmaya ve paydaşların kümelenme yaklaşımından elde edecekleri fayda somutlaştırılmaya çalışılacaktır.



Çalışma kapsamında önümüzdeki günlerde Karabük ve Bartın illerindeki paydaşlarımıza ziyaretler yapılacaktır. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Planlama Müdürü, İntiharından Önce "Hakkınızı Helal Edin" Yazmış

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak