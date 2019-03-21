Son Dakika Haberleri: Bakka'dan "Çelik Kümelenme Çalışması"

Bakka'dan "Çelik Kümelenme Çalışması"

57 dakika önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) başlatmış olduğu çelik kümelenme çalışmasının Karabük ayağı yapıldı.

Bakka'dan
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) başlatmış olduğu çelik kümelenme çalışmasının Karabük ayağı yapıldı.

Safranbolu ilçesinde bir otelde Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en büyük entegre demir-çelik üreticilerinden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) gibi uzun mamul demir-çelik kuruluşları ile bunları besleyen ve bunlara bağlı gelişen sanayi işletmelerinin yoğunlukla yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesinde, bu kurum ve kuruluşların rekabet avantajını güçlendirmek, bir arada olmanın getirdiği faydalardan en üst düzeyde yararlanmak, kümelenme konusundaki farkındalığını arttırmak, yeni pazarlara erişimini sağlamak, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin üretimine yöneltmek, bu kapsamda yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Çok güzel görüşler ortaya çıktı. Bu bölge kümelenmeye çok hazır bir bölge. Tamamı neredeyse çelik sektörü ile alakalı. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü entegre etmek lazım. Olumlu düşünen arkadaşlarımızın öncülüğü ile birlikteliğimizi sağlayıp, bölgeyi kümelenme konusunda belli aşamaya getireceğimize inanıyorum. Dayanışma içerisinde olursa güzel sonuçlar elde ederiz. Bu çalışmaları olumlu buluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:59 Kaynak: AA

Safranbolu, Batı Karadeniz, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı! Son Dakika! Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakka'dan "Çelik Kümelenme Çalışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]