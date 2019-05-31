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BAKKA'nın desteklediği projelerin açılışları yapıldı

45 dakika önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Yenilikçi, Araştıran ve Üreten Gençler Yetişiyor", "Bakiler Kadınları Üretiyor Ahşap El Sanatları Hayat Buluyor", "Altın Eller Pestil Üretiyor, Bölge Ekonomisi Canlanıyor"...

BAKKA'nın desteklediği projelerin açılışları yapıldı, System.String[]
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Yenilikçi, Araştıran ve Üreten Gençler Yetişiyor", "Bakiler Kadınları Üretiyor Ahşap El Sanatları Hayat Buluyor", "Altın Eller Pestil Üretiyor, Bölge Ekonomisi Canlanıyor" projelerinin açılışları yapıldı.

Açılış törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Gökçebey Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karademir, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve daire amirleri katıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, açılışları yapılan projelerin sürdürülebilir olmasını vurgulayarak, yapılması gerekenler noktasında destek olacaklarını ifade etti.

Yapılan açılışların adından heyet, 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklemiş olduğu ve çalışmalarına başlanan Süzek Kanyonu Macera Parkurunu inceledi.

Zonguldak Valisi Bektaş, bölgeyle ilgili yetkililerden ayrıntılı bilgiler aldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:53 Kaynak: İHA
Gökçebey, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Batı Karadeniz, Güncel
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