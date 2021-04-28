BAKKA'nın nisan ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

BAKKA'nın nisan ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) nisan ayı yönetim kurulu toplantısı, video konferans sistemi (VKS) üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) nisan ayı yönetim kurulu toplantısı, video konferans sistemi (VKS) üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi. BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Fuat Gürel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bartın Valisi Sinan Güner, yönetim kurulu üyeleri, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve ajans uzmanları katıldı. Marttaki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, Altunsu, 2019-2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İlerleme Raporları, 2020 Bağımsız Denetim Raporu ve İnsan Kaynakları ile ilgili hususlar hakkında Gürel ve üyelere bilgi verdi. Toplantı, gelecek ay için planlanan çalışmalar hakkında yönetim kuruluna bilgi verilmesiyle son buldu.

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