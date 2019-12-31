BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı - Son Dakika

BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı

6 saat önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Bartın'da yapıldı.

BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı, System.String[]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Bartın'da yapıldı.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı son toplantısı BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.


Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkan Vevkili Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılı çalışma programı sürecine ilişkin hususlarının görüşülmesinin ardından yönetim kurulu toplantısı sona erdi. - BARTIN

Batı Karadeniz, Sinan Güner, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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