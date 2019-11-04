BAKKA Proje akademileri başlıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Proje Akdemileri toplantıları başlıyor.



2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin teklif çağrısı ile ilgili olarak istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanması ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin proje hazırlama ve yürütme kapasitesinin arttırılması amaçlarıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik olarak Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde eş zamanlı olarak Proje Akademisi adı altında beşer günlük Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri düzenleyecek. Proje Akademilerinde, 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR81 Düzey 2 Bölgesine yönelik Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı ve Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı amaç ve önceliklerine uygun olarak proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, bütçe gibi proje hazırlama konularında yerel kapasiteyi geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK