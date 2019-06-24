Son Dakika Haberleri: BAKKA teknik destekli eğitimler devam ediyor
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BAKKA teknik destekli eğitimler devam ediyor

1 saat önce

Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca BAKKA destekli eğitim programları devam ediyor.

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Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca BAKKA destekli eğitim programları devam ediyor. Eğitimler 24 ve 28 Haziran tarihleri arasında Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünde "Nakış İşlemeciliği Teknolojileri Eğitimi" Dr.Oktay Aksoy koordinatörlüğünde İstanbul Janome Demirbilek Makine San.Tic.Ltd.Şti.'nden eğitmen Figen İkizkaya tarafından, Çaycuma TSO Fen Lisesinde "Oyun Tabanlı Öğrenme ve Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Eğitici Eğitimi" öğretmen Zeynep Sağlam koordinatörlüğünde Dr. Yavuz Samur tarafından, Çaycuma Kültür Merkezinde "Gelecek STEM ile Gelecek Eğitimi" öğretmen Mehtap Özüdoğru koordinatörlüğünde Doç.Dr. Muzaffer Özdemir ve Doç.Dr. Betül Timur tarafından verilmeye devam etmekte.

Eğitimler İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak tarafından ziyaret edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, eğitimde emeği geçenlere ve katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek, başarılar diledi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:09 Kaynak: İHA
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