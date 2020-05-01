Son Dakika › Güncel › Bakkal bakkal gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediler - Son Dakika
Bakkal bakkal gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediler
6 saat önce
Nevşehir'de görev yapan Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencileri "Vakit iyilik vakti" sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyaç sahibi 25 ailenin bakkallara olan borçlarını kapattı.
Nevşehir'de görev yapan Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencileri "Vakit iyilik vakti" sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyaç sahibi 25 ailenin bakkallara olan borçlarını kapattı.
Nevşehir Vaiz Osman Yılmaz Kur'an Kursu öğreticisi Rabia Baştuğ ve 60 öğrencisi ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında kendi aralarında topladıkları paralar ile ihtiyaç sahibi 25 ailenin borçlarını bakkal bakkal gezerek ödedi. Kur'an Kursu öğreticisi Rabia Baştuğ açıklamasında, "Biz Vaiz Osman Kur'an Kursu'ndan geliyoruz. Öğrencilerim ile birlikte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına katılmak istedik. ve bakkalda gerçekten ihtiyaç sahibi olan, işten çıkartılmış olan kardeşlerimizin, zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmek amacıyla size başvurduk. İnşallah sizde bize yardımcı olursanız seviniriz" dedi. Bakkal sahibi ise açıklamasında, "Hocalarımız geldi. Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası kapsamında marketimize geldiler. Dar gelirlerin ailelerin bakkalımıza olan borçlarını ödeyebileceklerini söylediler. Bizde memnuniyetle kendilerine borçları hesapladık. Kendileri gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödediler. Gerçekten Allah razı olsun. Bizler memnunuz. Rabbim de hocalarımız ve öğrencilerinden razı olsun" diye konuştu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı