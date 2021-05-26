Bakkal dükkanında yılan paniği - Son Dakika

- Bakkal dükkanında yılan paniği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir bakkal dükkanına giren yılan paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Güneşevler Sitesi'nde yer alan bir bakkal dükkanına giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından iş yerinden çıkarılamayan yılan için ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, ellerindeki malzeme yardımıyla iş yerinden çıkarılan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.