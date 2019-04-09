Bakkal Esnafına TESK Kart Dağıtımı Başladı
2 saat önce
Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun uygulamaya koymuş olduğu TESK kartlarının dağıtımına başlandığını duyurdu.
Milas
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun uygulamaya koymuş olduğu TESK kartlarının dağıtımına başlandığını duyurdu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun uygulamaya koymuş olduğu TESK kartlarının dağıtımına Milas'ta da başlandı. TESK kart dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Bakkallar ve Bayıler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, üyeleri ziyaret ederek birçok alanda indirim sağlayacak olan TESK kartları takdim ediyor.
TESK kartların bakkal esnafına hayırlı olmasını dileyen Sabancı, "Esnaflarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz. Onların çıkarlarını korumaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek. TESK kartların hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:48 Kaynak: İHA
Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak
Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
Reyting Rekortmeni Hercai, Küfür Sahnesiyle Olay Oldu