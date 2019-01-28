Son Dakika Haberleri: Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Adliyede

Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Adliyede

47 dakika önce

ADIYAMAN'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi (68) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Adliyede, System.String[]
ADIYAMAN'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi (68) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet T., eski komşusu olan emekli Ahmet Elçi ile bakkal önünde karşılaştı. Ekmek almak için gelen Ahmet Elçi, henüz bilinmeyen nedenle Mehmet T. tarafından tabancayla tek kurşunla başından vuruldu. Ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Elçi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet T. ise olay yerinden kaçtı. Ahmet Elçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

Polis ekipleri, Mehmet T.'yi Hatay'a kaçmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:39 Kaynak: DHA

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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