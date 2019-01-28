Son Dakika Haberleri: Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Tutuklandı (2)

Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Tutuklandı (2)

12 dakika önce

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAdıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Tutuklandı (2), System.String[]
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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