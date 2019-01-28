Bakkal Önünde Eski Komşusunu Öldüren Saldırgan Tutuklandı (2)
12 dakika önce
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAdıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı