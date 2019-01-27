Son Dakika Haberleri: Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada

Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada

46 dakika önce

ADIYAMAN'da Ahmet Elçi (68), ekmek almak için gittiği bakkalın ölünde kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.

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ADIYAMAN'da Ahmet Elçi (68), ekmek almak için gittiği bakkalın ölünde kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Elçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli ve yürüme engelli olan alzheimer hastası Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. Bu kişi, Elçi'nin başına tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan ambulansla götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçi'nin cesedi morga konurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Elçi'nin saldırgan tarafından vurulduğu yer aldı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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