Son Dakika Haberleri: Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada (2)

Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada (2)

1 saat önce

GÖZALTINA ALINDIAdıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı Ahmet Eşçi'yi başından tabancayla vurarak, öldüren kişinin, eski komşusu Mehmet T. olduğu belirlendi.

Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada (2), System.String[]
GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı Ahmet Eşçi'yi başından tabancayla vurarak, öldüren kişinin, eski komşusu Mehmet T. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet T.'yi şehirden çıkmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:29 Kaynak: DHA

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