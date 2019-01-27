Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada (2)
1 saat önce
GÖZALTINA ALINDIAdıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı Ahmet Eşçi'yi başından tabancayla vurarak, öldüren kişinin, eski komşusu Mehmet T. olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI Adıyaman
'da, bakkal önünde karşılaştığı Ahmet Eşçi'yi başından tabancayla vurarak, öldüren kişinin, eski komşusu Mehmet T. olduğu belirlendi. Polis
ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet T.'yi şehirden çıkmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:29 Kaynak: DHA
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