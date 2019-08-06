Son Dakika Haberleri: 'Bakkala gidiyorum' dedi, bir daha haber alınamadı
Son Dakika Güncel Haber

'Bakkala gidiyorum' dedi, bir daha haber alınamadı

3 saat önce

AĞRI, evlerinden 'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın'dan haber alınamıyor.

'Bakkala gidiyorum' dedi, bir daha haber alınamadı, System.String[]
AĞRI, evlerinden 'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın'dan haber alınamıyor.
Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaşayan Şengül- Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın, 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti.
Köyün yakınındaki derede balık tuttuktan sonra eve gelen Batgın, aynı günün akşamında bakkala gitmek için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm çabalarına rağmen oğullarını bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köye gelerek arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalara rağmen çocuğun izine rastlanmadı.
Polis de kent merkezindeki kahvehaneleri gezerek, Ahmet Yasin Batgın'ı aradı. Polis, kahvenalerdekilere Batgın'ın fotoğrafını göstererek, çocuğu görüp görmediklerini sordu.


Ahmet Yasin, Çukurçayır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı YKS tercih sonuçları açıklandı MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:50:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Bakkala gidiyorum' dedi, bir daha haber alınamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]