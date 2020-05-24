Bakkalda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bakkalda çıkan yangın korkuttu

MERSİN - Mersin'de apartmanların altında bulunan ve kapalı olan bakkalda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde apartmanların altında bulunan bir bakkal dükkanında çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın başka bir yere sıçramadan kontrol altına alınırken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.