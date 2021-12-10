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Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı - Son Dakika

Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

10.12.2021 10:39

Sultangazi'de öfkeli kadın, tartıştığı kocasına bıçakla saldırdı. Çiftin oğulları da kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Olay, çiftin işlettiği bakkalda gerçekleşirken, yaralı gencin yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp bakkaldan kaçış anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre karı koca olan Nejdet Y. ve Şirin Y. arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Kocasının işlettiği bakkala oğluyla birlikte gelen Şirin Y. ile Nejdet Y. arasında tartışma çıktı.

Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

BIÇAKLA KOCASINA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şirin Y., elindeki bıçakla kocası Nejdet Y.'ye saldırdı. Saldırı sırasında Nejdet Y., karın boşluğu ve sağ eline aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesini sakinleştirmeye çalışan çiftin oğulları Emre Y. araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

KAVGAYI AYIRAN OĞLU DA YARALANDI

Arbede sırasında Emre Y., sağ elinden hafif yaralandı. Oğul Emre Y., yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Nejdet Y. ise otomobiline binerek, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralı şekilde otomobil kullanarak hastaneye gelen Nejdet Y., burada tedavi altına alındı.

Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

YARALI EŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Necdet Y.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçaklayarak yaralayan Şirin Y., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Sultangazi, Esentepe, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı - Son Dakika


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