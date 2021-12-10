Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı - Son Dakika

İstanbul'un Sultangazi İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre karı koca olan Nejdet Y. ve Şirin Y. arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Kocasının işlettiği bakkala oğluyla birlikte gelen Şirin Y. ile Nejdet Y. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA KOCASINA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şirin Y., elindeki bıçakla kocası Nejdet Y.'ye saldırdı. Saldırı sırasında Nejdet Y., karın boşluğu ve sağ eline aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesini sakinleştirmeye çalışan çiftin oğulları Emre Y. araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştı.

KAVGAYI AYIRAN OĞLU DA YARALANDI

Arbede sırasında Emre Y., sağ elinden hafif yaralandı. Oğul Emre Y., yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Nejdet Y. ise otomobiline binerek, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralı şekilde otomobil kullanarak hastaneye gelen Nejdet Y., burada tedavi altına alındı.

YARALI EŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Necdet Y.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçaklayarak yaralayan Şirin Y., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.