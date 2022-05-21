Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu - Son Dakika
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Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu

21.05.2022 16:05

Facianın eşiğinden dönüldü.

Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde piknik tüplerinin olduğu bir bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi facianın önüne geçti.

Alınan bilgilere göre Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevke edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bakkalda bulunan piknik tüpleri patlamadan söndürülmesi facianın eşiğinden dönüldü.

Ekipler, soğutma çalışmaları yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu
Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Facianın eşiğinden dönüldü... Elektrik kontağı, tüp dolu bakkalda yangına neden oldu - Son Dakika


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