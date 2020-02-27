Bakkaldan 500 lira haraç isteyip, bıçaklayan 3 gaspçı yakalandı - Son Dakika
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Bakkaldan 500 lira haraç isteyip, bıçaklayan 3 gaspçı yakalandı

6 saat önce

KONYA'da bir bakkala gelerek iddiaya göre 500 lira haraç isteyen ve vermedikleri için iş yeri sahibi Bedri Toprakkale'nin oğlu Mustafa Toprakkale'yi bıçakla yaralayan 3 kişi polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Bakkaldan 500 lira haraç isteyip, bıçaklayan 3 gaspçı yakalandı, System.String[]

KONYA'da bir bakkala gelerek  iddiaya göre 500 lira haraç isteyen ve vermedikleri için iş yeri sahibi Bedri Toprakkale'nin oğlu Mustafa Toprakkale'yi bıçakla yaralayan 3 kişi polisin operasyonu sonucu yakalandı. 3 kişi  'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İş yeri sahibi Bedri Toprakkale, oğlu Mustafa Toprakkale ile birlikte bakkalda beklediği sırada iddiaya göre,  içeriye Ahmet U. (34) ve Mehmet T. (33) girdi. 2 kişi, baba Toprakkale'ye, "Sana 500 lira ceza kestik. Bu parayı bize vereceksiniz" dedi.  Mustafa Toprakkale'de, "Siz ne yapıyorsunuz? Size para vereyemiz" diye karşılık verdi. Red cevabı alan şüpheliler, iş yerinde raflardaki ürünleri etrafa saçtı. Ardından da Ahmet U., Mustafa Toprakkale'yi bacağından bıçakladI. Yanında getirdiği ruhsatsız silahı çıkartan Mehmet T. ile Bedri Toprakkale arasında ise boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında silahı ele geçiren baba Toprakkale, havaya iki el ateş etti. Bundan korkan şüpheliler kasadan 140 TL parayı alarak dışarda kendilerini bekleyen Mehmet Ali Ç.'nin(36) bulunduğu otomobile binip  olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlıkm ekipleri sevk edildi. Mustafa Toprakkale, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Ahmet U., Mehmet T. ve Mehmet Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Ahmet U.'nin olaydan bir gün öncede aynı iş yerine giderek haraç istediği öğrenildi. 'Kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık' gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.


Toprakkale, İhsaniye, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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