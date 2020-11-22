Bakkaldan aldığı 80 derecelik kolonya yanmayınca sahte olduğunu anladı - Son Dakika

ADANA'da, bakkaldan satın aldığı kolonyanın kokusundan şüphe edince gerçek olup, olmadığını anlamak için çakmakla yakan Fırat Çınar (32), alev almaması üzerine şaşkınlık yaşadı. Pandemi sürecinde piyasaya sahte kolonya sürenlere isyan eden Çınar, limonlu suyun 'kolonya' diye satıldığını söyledi. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldırım ise "80 derecelik kolonyanın yanmaması mümkün değil. Bilindik firmaları tercih ederek, kolonya almalıyız" dedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bakkaldan kolonya alan Fırat Çınar, eve gittikten sonra eline sürünce kokusunun değişik olduğunu fark etti. Bunun üzerine kolonyanın sahte olduğunu düşünen Çınar, biraz döktükten sonra çakmakla yaktı. Üzerinde 80 derece olduğu yazan kolonya, alev almadı. Kolonyanın içinde alkol olmadığını anlayan Çınar, daha sonra bakkala giderek, durumu anlattı. Bakkal Ahmet Yılmaz ise Çınar'a parasını iade ederek, sahte olduğunu öğrendiği kolonyaları raftan kaldırdı.

'LİMON AROMALI SU'Kolonyayı döküp, çakmakla yakmaya çalıştıktan sonra alev almaması üzerine şaşırdığını kaydeden Fırat Çınar, defalarca denemesine rağmen kolonyanın yanmadığını söyledi. Ardından eczaneden bilinen bir marka kolonyayı aldığını ve onun üzerinde aynı şeyi denediğini belirten Çınar, "Gerçek kolonya anında alev aldı. Sahte olan kolonya değil, bildiğiniz limonlu su. Burada hem bakkalı hem vatandaşı mağdur ediyorlar. Pandemi sürecinde bunun yaşanması daha da üzücü. Biz burada sahtekarlığı fark ederek deşifre ettik" dedi.Müşterisinin sattığı kolonyayı sahte olduğu gerekçesiyle geri getirmesi üzerine çok şaşırdığını ve aynı denemeyi yaptıklarını kaydeden bakkal Ahmet Yılmaz ise sonuç karşısında çok üzüldüğünü belirtti.'80 DERECE KOLONYANIN YANMAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Özellikle pandemi süreciyle birlikte el hijyeni için kolonyaya olan ilginin arttığını kaydeden Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldırım ise kaliteli gerçek kolonyada ortalama 80 derece etil alkol bulunması gerektiğini söyledi. Bu tür sahte kolonyaları piyasaya sürenlerin, ellerini kolonyayla dezenfekte ettiğini düşünen kişileri yanıltarak sağlığıyla oynadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Etil alkol yerine ucuza kaçmak için metil alkol ya da alkolsüz aromalar tercih ediyorlar. 80 derecelik bir kolonyanın yanmaması mümkün değil. Limon ya da benzeri aromaları kullanarak elde edilmiş ürünler yapıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bilinen firmalarla iş yapılmasıdır. Adını sanını bilmediğimiz ürünlerden uzak durmalıyız" diye konuştu.