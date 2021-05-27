Bakkaldan cips çalan karga kamerada - Son Dakika

Güngören'de bir bakkalın önünde duran cipsleri alan karga kameralar yansıdı. Karganın cips paketini açmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Olay Güngören'de meydana geldi. Edinilen bilgiye karga, bir bakkalın önündeki cipslerin olduğu bölüme geldi. Bir süre dükkanın önünde duran karga daha sonra cips paketlerine yöneldi. Bir cips paketini alıp uçan karga daha sonra sokak ortasında paketi açmaya çalıştı. Çevreden geçen vatandaşların şaşkınlıkla izlediği karga daha sonra cips paketiyle havalanarak uzaklaştı. Güvenlik kameralara yansıyan görüntüler görenleri tebessüm ettirdi. - İSTANBUL