Bakkaldan dönerken kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Bakkaldan dönerken kurşunların hedefi oldu

01.03.2022 15:39
Bakkaldan dönerken kurşunların hedefi oldu

Küçükçekmece'de dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı.

Küçükçekmece'de dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı. Olayla ilgili kaymakamlıktan da açıklama yapıldı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana gelmişti. Olayda, iddiaya göre, 2 kişi araçla gelerek berberi hedef alarak rastgele ateş etmeye başlamıştı. Yaklaşık 30 merminin sıkıldığı ve dükkanın önünde duranlardan 6 kişi, yoldan geçen 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştı. Berber dükkanın önünde bulunan yaralılardan B.A, F.Ş, D.Ç, Ş,U, E.Ç ve A.C. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

"Bakkaldan dönen 19 yaşındaki genç ağır yaralandı"

O sırada bakkaldan gelen ve berberin yanındaki tütün satan iş yerine giden 19 yaşındaki Süleyman Sarıgül ise kafasından ve bacaklarından aldığı kurşunla ağır yaralandı. Sarıgül'ün ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada, firari şüpheli şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

O sırada açık olan ve müşterilerini tıraş eden erkek kuaförü sahibi Abdurrahman Tan, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Şahısları herhangi bir şekilde tanımadığını söyleyen Tan, "Akşam buradaydım zaten. Önce silah sesleri geldi. İçeri koşanları gördük. Ondan sonra o can havliyle herkes kendini yerlere falan attı. Sonuç olarak baktığımız zaman sonuç bu yani. Biz hiçbir şekilde tanımıyoruz etmiyoruz. Dışardan gelenler arabayla gelip kapının önünde duranları tarayıp gittiler. Yani şuan bildiğime göre iki araç geldiler biz öyle duyduk. İki araç taramış. İçerde yaklaşık bir on beş kişi falan vardık. İçerde yaralanan kimse olmadı. Sadece dışarda vurulup da içeri kaçanlar oldu. Yaralandıktan sonra içeri koşuyorlar. Kurşunlar içerde herhangi bir yere isabet etmedi sadece camdan içeri girenler oldu. Kapı önünde yaklaşık altı kişi falan yaralandı. Zaten belli şu aşağıda yaralanan oldu. Şu yukarda yaralanan oldu. Yani belli belli yerlerde yaralanan oldu çünkü rast gele kime denk gelirse. Masum bir çocuk kafasından yaralandı. Ona da ölmüş diyorlar hiçbir bilgimiz yok şuan. Öbürleri de ayaklarından vurulmuş. Yanında kurşun sesi duyduktan sonra insan ne hissedebilir ki saklanacak bir yer arıyor tabi ki herkes. Herkesin yaptığı gibi saklandık biz de. Biri aşağıdan biri yukarıdan iki araç gelmiş o şekilde tarama yapmışlar. Duyduğuma göre uzun namluluymuş çünkü kurşun izlerini saydıktan sonra yaklaşık otuz tane kurşun izi vardı" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Tragger, Berber, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakkaldan dönerken kurşunların hedefi oldu - Son Dakika


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