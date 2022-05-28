OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA

28.05.2022 12:57

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde otomobille gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan sigara çaldı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde otomobille gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan sigara çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mayıs günü saat 05'00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Otomobille gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 2 kişiden biri gözcülük yaparken diğeri işyerinin kapı kilidini kırdı. Açılan kapıdan içeri giren hırsızlar, bakkaldaki raflarda bulunan sigaraları, hızlıca plastik sebze kasasına doldurup, olay yerinden geldikleri araçla hızlıca kaçtı. Sabah dükkanına gelen işyeri sahibi, kapının açık olduğunu görünce hemen 112 Acil Çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini incelememeye aldı. Polis, yüzleri kapalı 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA
OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA

YORUMLAR
500
İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Toprakkale, Hırsızlık, Sigara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 13:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: OSMANİYE'DE BAKKALDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement