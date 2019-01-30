Son Dakika Haberleri: Bakkaldan Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Tokat

Bakkaldan Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Tokat

8 dakika önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bakkal Behçet Sarı (77), kendisini 98 lira dolandırmak isteyen kişiye tokat atarak iş yerinden kovdu.

Bakkaldan Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Tokat, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bakkal Behçet Sarı (77), kendisini 98 lira dolandırmak isteyen kişiye tokat atarak iş yerinden kovdu. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kemalpaşa'da geçen 25 Ocak'ta meydana gelen olayda, aslen Erzurum'un Narman ilçesinden olan Behçet Sarı'nın işlettiği  Soğukpınar Mahallesi'ndeki bakkala 50- 55 yaşlarındaki kişi geldi. Bakkala giren kişi, iddiaya göre, önce cebinden 100 lira çıkartıp, sigara istedi, fiyatını sordu. Sarı'nın sigaranın 11 lira olduğunu söylemesi üzerine karşısındaki kişi, maden suyu alacağını söyledi. Dolaptan bir şişe maden suyu alan ve 100 lira verdiğini iddia eden kişi, Behçet Sarı'dan ısrarla para üstü istedi. Sarı, para vermediğini belirttiği kişiye tepki göstererek tokat attı. Tokadın ardından, bakkalı dolandırmak isteyen kişi, iş yerinden çıkıp gitti.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlatan Behçet Sarı, "Kasadaki masanın üzerine 2 lira koydu. 100 lira elinde duruyordu. Soda almak için dolaba yöneldi. O arada ben de para üzerini hazırlamaya başladım. Sodayı alıp geldi ve elindeki 100 lirayı cebine koydu. Maden suyunu açmamın ardından, 'Para üzerini ver de gideyim' dedi. Bunun üzerine parayı vermediğini söyledim. 'Kuran çarpsın verdim' dedi. 'Boş yere yemin etme, parayı vermedin, sağ cebine koydun. Çıkar parayı' diyerek, ısrarcı oldum. Bunun üzerine parayı çıkartıp, bana uzattı. Bu sırada öfke ile 'Neden bana yalan söylüyorsun?' diyerek, bir tokat salladım. Hiç tepki vermedi, parasını alıp, dükkandan çıkıp gitti" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Maden, İzmir, Kemalpaşa, Güncel
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