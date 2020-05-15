Bakkaldı, kendisi için yaptığı makineyle hayatı değişti - Son Dakika

SAKARYA'da, 20 yıl önce kendi bakkalında kullanmak için ürettiği paketleme makinesi ilgi gören Melih Güreş, işletmesini kapatıp, fabrika kurdu. Güreş, tesiste 12 yıldır paketleme makineleri üretip, ihracatını da yapıyor.

Erenler ilçesinde, 2008 yılında kurulan firma tarafından gıda sektörüne yönelik paketleme makineleri üretiliyor. Fabrikada son olarak sıcak yemek paketleme makinesi üretilip, Ankara Kızılay'da işletmeye teslim edildi. Büyükşehir belediyeleri, spor kulüpleri ve fabrikalar dahil çok sayıda işletme için üretim yapılan firma tarafından yurt dışına da makine ihraç ediliyor.

Lipovak Yönetim Kurulu Başkanı Melih Güreş, 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasar gören Sakarya 'da, geçici konutların kurulduğu Camili bölgesindeki dükkanlarında yaptıkları ilk makineyi kendilerine ürün satan peynircinin satın aldığını belirtti. Makinenin daha sonra fabrikada seri imalatına başladıklarını söyleyen Güreş, "Biz Camili'de, Sakarya'nın deprem konutlarının orada bakkal açmıştık. Orada peynir paketlemeyle ilgili makinenin ihtiyacını gördüm, kendime bir tane makine yaptım. O makineyi sonra bizim peynirciye sattım sonra bir tane daha yaptım, onu da internetten sattım. Bunun arkası olduğunu fark ederek, makinenin seri imalatına başladım. 'Seri' dediğimiz tabi 5, 2, 3 tane ayda. Şu anda o makinelerden 150 adet yapıyoruz ayda. Türkiye ve dünyada her yere gönderiyoruz. 12 senedir bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Ankara Kızılay'a teslim ettikleri makine için özel çalışma yaptıklarını ve bu konuda gurur duyduklarını anlatan Melih Güreş, "Pandemi sürecinde işlerimiz arttı. Bu süreçten önce de şirketimizin prensibi olarak sürekli stoklu mal tutardık. Bundan dolayı da arayan müşterilerimize 1 gün sonra ya da aynı gün makine teslimatı yapabiliyoruz. Dünyada böyle bir teslimat şekli yoktur. Aradığınız makineyi biz 1 günde teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir özelliktir" dedi.