Bakkalı bıçaklayarak öldüren sanığa savcı müebbet hapis istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakkalı bıçaklayarak öldüren sanığa savcı müebbet hapis istedi - Son Dakika

Bakkalı bıçaklayarak öldüren sanığa savcı müebbet hapis istedi

6 saat önce

İZMİT'te, mahalle bakkalını bıçaklayarak öldüren Engin Gülistan'ın (32) yargılandığı davada mütaalasını açıklayan savcı, müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Bakkalı bıçaklayarak öldüren sanığa savcı müebbet hapis istedi, System.String[]

İZMİT'te, mahalle bakkalını bıçaklayarak öldüren Engin Gülistan'ın (32) yargılandığı davada mütaalasını açıklayan savcı, müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde, 1 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen olayda, Engin Gülistan bakkal Abdülbaki Aykut'u (56) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Gülistan ifadesinde, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi. Tutuklanan Engin Gülistan hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasında, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporların mahkemeye ulaştığı bildirildi. Sanık avukatı rapora itiraz ederek, yeniden rapor alınmasını talep etti. Cumhuriyet savıcısı ise mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Engin Gülistan'ın ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
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