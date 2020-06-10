Bakkalı silahla öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Toksöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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