Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi - Son Dakika

Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi

6 saat önce

İZMİT'te, bir kişi bakkalın veresiye defterinde biriken yaklaşık 5 bin TL borcu ödedi.

Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi, System.String[]

İZMİT'te, bir kişi bakkalın veresiye defterinde biriken yaklaşık 5 bin TL borcu ödedi. Bakkal sahibi Selçuk Yıldız da iyiliği devam ettirerek gün boyu ekmeği ücretsiz verdi.

İzmit Turgut Mahallesi'ndeki Pala Market isimli bakkala geçen hafta Cuma akşamı siyah bir ciple gelen bir kişi, veresiye satış olup olmadığını sordu. Bakkal sahibi Selçuk Yıldız'ın sadece tanıdığı kişilere veresiye verdiğini söylemesi üzerine gizemli kişi defteri satın almak istediğini söyledi. Yıldız'a defterdeki borcu hesaplamasını söyleyen kişi, telefon numarasını bıraktıktan sonra aracı ile uzaklaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından ötürü gelemeyen gizemli kişi, Pazartesi günü tekrar dükkana gelerek veresiye defterinde yazılı olan 5 bin TL'yi Selçuk Yıldız'a ödedi. Selçuk Yıldız'ın kim olduğuna yönelik sorularını cevapsız bırakan kişi, ödemeyi yaptıktan sonra gitti.

Yaşadığı olayı anlatan Selçuk Yıldız, "Cuma günü akşam üstü saatleriydi. Bir beyefendi siyah bir cip ile geldi. Bana veresiye verip vermediğimi sordu. Ben de kendisini tanımadığım için, 'Veresiye veriyorum, ama sadece tanıdığım kişilere veriyorum' dedim. O da bana, ne kadar veresiye borcu varsa hesaplamamı, bütün borcu kendisinin vereceğini söyledi. Bana telefon numarasını verdikten sonra gitti. Ben hesaplarımı yaptım. Hesabı bitirdikten sonra kendisine mesaj attım. Cuma günüydü. Haftasonu sokağa çıkma yasağı olunca gelemedi. Pazartesi günü tekrar beni aradı, sonra buraya geldi. Miktarı bana ödedi. 2 tane veresiye defterim vardı, ikisini de aldı ve gitti. Aşağı yukarı 5 bin TL'ye yakın bir meblağ vardı. Onun hepsini ödedi" dedi.

Ödeme yapan kişiyi daha önce görmediğini söyleyen Selçuk Yıldız, "Ben daha önce hiç kendisini görmedim. Arabası da 34 plakalıydı. Ben buralı olduğunu düşünmüyorum. Mahalle halkından borcu olanlar gayet sevindi. Herkes dua ediyor. Ben de buna nazaran Salı günü, bu olaydan sonra ekmekten ücret almadım. Ben de kendi hayrıma ekmek dağıttım. Hayra hayırla devam ettim" diye konuştu.


Selçuk Yıldız, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:03 Kaynak: DHA

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