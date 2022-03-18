Bakkalın cinsel istismarı, küçük kızın ağlayıp bakkala gitmek istememesiyle ortaya çıkmıştı: Görüntüler ortada ama inkar ediyor! - Son Dakika
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Bakkalın cinsel istismarı, küçük kızın ağlayıp bakkala gitmek istememesiyle ortaya çıkmıştı: Görüntüler ortada ama inkar ediyor!

18.03.2022 10:52
Bakkalın cinsel istismarı, küçük kızın ağlayıp bakkala gitmek istememesiyle ortaya çıkmıştı: Görüntüler ortada ama inkar ediyor!

12 yaşından küçük 5 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir bakkal dükkanı işleten sanık, tutuklu olmasını itiraz etti. Hapishanenin çok zor bir yer olduğunu söyleyen sanık, "Ben böyle bir şey yapmış olsaydım şu an dükkanım çalışmıyor ve taşlanmış olurdu" diyerek istismarcı olmadığını ileri sürdü. Ancak sanığın çocuklara yönelik filleri kamera görüntüleriyle tespit edildi.

7 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda 11 yaşındaki kızı H.B.'yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi.

BABANIN SORUSU İĞRENÇLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Baba T.B.'nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.'nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.'nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.'nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Hakkında '12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar' suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri hazır bulunurken, tutuklu sanık S.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"YAPMIŞ OLSAYDIM DÜKKANIM TAŞLANMIŞ OLURDU"

Suçlamaları kabul etmeyen S.K., "Ailelerin yalan söylediği apaçık bellidir, çelişki ifade vermektedirler. Yedi aydır tutukluyum, burası çok zor bir yer. H.B. ve E.N. kamera kayıtlarında dahi gözükmemektedir. Ben böyle bir şey yapmış olsaydım şu an dükkanım çalışmıyor ve taşlanmış olurdu. Mağdurların yalan beyanları dikkate alınmayarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın mağdur E.N.'ye karşı cinsel istismar suçunu işlediğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatini istedi. Aynı zamanda savcı, sanığın diğer mağdurlardan Z.G., A.S.A., H.B. ve E.K.'ye karşı öpme ve özel bölgelerini elleme suretiyle yaptığı eylemler sebebiyle 'Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma talep etmesi üzerine sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Cumhuriyet, Kocaeli, Körfez, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakkalın cinsel istismarı, küçük kızın ağlayıp bakkala gitmek istememesiyle ortaya çıkmıştı: Görüntüler ortada ama inkar ediyor! - Son Dakika


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