Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi - Son Dakika

Edirne'de zorluklar içerisinde büyüyen ve İstanbul'a taşındıktan sonra iş hayatını başarıyla sürdüren bir iş insanı, büyüdüğü mahallesindeki bakkala borcu bulunan vatandaşların borçlarını ödedi. Borcun 8 bin 500 lira olduğunu söyleyen esnaf, mahalle halkının çok mutlu olduğunu ve dua ettiğini belirtti.

Edirne'de çoğunlukla roman vatandaşların yaşadığı Çavuşbey Mahallesi'nde zorluklar içerisinde büyüyen ve ilerleyen yıllarda İstanbul'a taşındıktan sonra iş hayatını başarıyla sürdüren isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, büyüdüğü mahallesi olan Çavuşbey'deki bakkalı telefonla arayarak vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi.

"Allah razı olsun herkes dua ediyor"

Dükkanın camına, "Hayırsever bir iş adamı tarafından bütün borçlarınız ödenmiştir" yazısı asan dükkanın sahibi Timuçin Hoşgör, "Daha önce bu mahallede yaşamış bir hayırsever bakkala telefon edip bakkalın borçlarını sordu ve ödedi. Allah razı olsun herkes dua ediyor. 70-80 kişinin borcu 8 bin 500 liraydı" açıklamasında bulundu. - EDİRNE