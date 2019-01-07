Bakkallar Odası Başkanı: "Poşetlerde Reklam Yapılıyorsa Para Alınmaması Gerekir"

Bakkallar Odası Başkanı: "Poşetlerde reklam yapılıyorsa para alınmaması gerekir" Poşetlerde 'reklam' olmasın önerisi Afyonkarahisar Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün: "Reklamlı poşetlere ücret ödenmesi haksızlık" "Poşetlerde reklam yapılıyorsa para alınmaması gerekir"AFYONKARAHİSAR...

Bakkallar Odası Başkanı: "Poşetlerde reklam yapılıyorsa para alınmaması gerekir"

Poşetlerde 'reklam' olmasın önerisi

Afyonkarahisar Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün:

"Reklamlı poşetlere ücret ödenmesi haksızlık"

"Poşetlerde reklam yapılıyorsa para alınmaması gerekir"



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün, marketlerde poşetlerden 25 kuruş alındığı takdirde üzerinde reklamların olmaması gerektiğini ifade etti. masına ilişkin

Yeni yılla birlikte uygulamaya giren marketlerde poşetlerden 25 kuruş ücret alınmasına ilişkin Afyonkarahisar Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün, uygulamanın iyi niyetle hazırlandığını ancak market zincirlerinin bunu reklamlarını ve satış politikalarını poşetlerin üzerine basmak suretiyle amansız kar elde ettiklerini belirtti. Üstün, "Doğayı korumak üzere yapılan bir düzenleme, iyi niyetle hazırlanmış bir kanun. Ancak bu uygulamayla birlikte birçok yanlışlığı da geçtiğimiz günlerde, yasa çıktığından bugüne çevrede bilgi kirliliği olduğu gibi, bir çok esnafımızın ve vatandaşımızın da bu işten mağdur olduğunu, sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını gözlemlemekteyiz. Şimdi on binlerce zincir mağazası olan AVM'ler, burada alışverişlerinde tüketimi teşvik etmek adına kendi reklamlarını ve satış politikalarını poşetlerin üzerine basmak suretiyle amansız bir kar elde ettiklerini gözlemlemekteyiz. Burada yapılması gereken işte bizim eski bez torbalarımız ve filelerle çevre kirliliğini önlemekti. Ancak bunu karlılığa dönüştürmek üzere yaptığı politikalar yanlıştır. Bunlarla birlikte bizim küçük esnafımızı da sıkıntıya düşüren, birçok işlem yapmak zorunda kaldığımız durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bir poşetten 25 kuruş fiş üzerinde göstermemize rağmen, bu 25 kuruşun 15 kuruşunda muhasebelendirmek suretiyle bakanlığın ayrılan fonuna aktarmamız gerekecek. Ancak henüz daha bu işi biz kavrayamadan esnafın bu şekilde yapması oldukça güçtür. Geçtiğimiz dönemlerde bildiğiniz üzere çok sıkıntılı ekonomik sıkıntılar yaşadık. Yüzde 30, yüzde 40 gibi devalüasyon karşılaştık. Top yekun bir mücadeleyle devletimiz, milletimiz tasarrufa gitmek yoluna çağrıda bulunuyorduk. Bizlerde bunlarla ilgili açıklamalarımızı yapmıştık. Şu anda görüyoruz ki bu poşet yasasıyla birlikte tekrar tüketimi teşvik etmek üzere bazı alışveriş merkezlerinin, ki Türkiye'de neredeyse yüzde 40'ların üzerinde bir pazar payları vardır. Bu poşetlerin üzerinde kendi reklamlarını bastırıp alışverişlere kota koymak suretiyle bu bezden yapılmış çanta yada poşetleri ücretsiz yada 5 liralık torbaları 1 liraya vermek suretiyle tüketimi de adeta teşvik etmektedir. Acilen reklam basılan firmaların vatandaştan ücret istememeleri gerektiğini, dolayısıyla bununla ilgili de ilgililerin, bu uygulamayı çıkartacak yönetmeliklerle de bir düzenleme getirmesini, esnaf olarak ve vatandaş olarak talep ediyoruz" diye konuştu.

"Reklamlı poşetlere ücret ödenmesinin haksızlık"

Reklamlı poşetlere ücret ödenmesinin haksızlık olduğunu kaydeden Bakkallar Odası Başkanı Üstün, "Büyük firmalar logolarını ve kendi satış politikalarını yapmak suretiyle haksız bir kazanç elde etmektedirler. Bununla birlikte kotayla birlikte bunları ücretsiz satıp küçük esnafa vurulan bir darbedir bu. Dolayısıyla poşetlerde reklam yapılıyorsa, o poşetlerden ücret alınmaması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

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