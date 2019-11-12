Son Dakika Haberleri: Bakkallar Odası Başkanı Zobu, "Kaçak tütün pazarda satılıyor"
Son Dakika Güncel Bakkallar Odası Başkanı Zobu, 'Kaçak tütün pazarda satılıyor' - Son Dakika

Bakkallar Odası Başkanı Zobu, "Kaçak tütün pazarda satılıyor"

6 saat önce

Kırşehir Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu,tonlarca kaçak tütünün pazarlarda dahi satılmaya başladığını söyledi.

Bakkallar Odası Başkanı Zobu,

Kırşehir Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu,tonlarca kaçak tütünün pazarlarda dahi satılmaya başladığını söyledi.


Zobu, esnafın zor durumda olduğunu belirttiği açıklamasında;


"Son dönemlerde özellikle yasa dışı tütün ve makaron ile artışa geçen kaçak ticaretinin, dürüst bakkal esnafı için büyük bir sorun haline geldi"dedi.


Perakende yasası'nın küçük esnafı koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini anlatan Zobu,açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Kaçak sigara ticareti dürüst esnafımız için özellikle geçmişte çok ciddi bir sorun olmuştu. Fakat alınan tedbirler sayesinde bu durum tersine çevrilmişti. Şimdi ise bakkalımızın önünde, aynı kaçak sigaranın yoğun olduğu dönemleri yaşatacak yeni bir tehdit var. Kaçak, sarma tütün ve makaron. Bunlar ülkemizin her yerinde kaçak olarak, vergisiz şekilde satılıyor. Türkiye'de yaklaşık 20 bin noktada satılan bu ürünlerin toplamı yüzde 15 seviyelerine kadar ulaşmış durumda ve gittikçe artıyor. Vergisi ödenmeden satılan bu kaçak sarma tütünler, hem devletin yılda yaklaşık 10 milyardan fazla vergi kaybına neden oluyor hem de 150 bin ruhsatlı bakkalın gelirinden çalıyor" - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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