Son Dakika Haberleri: Bakkallar Odasından üyelere kırtasiye yardımı
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Bakkallar Odasından üyelere kırtasiye yardımı

1 saat önce

Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak ihtiyaç sahibi oda üyelerinin çocuklarına kırtasiye seti hediye etti.

Bakkallar Odasından üyelere kırtasiye yardımı, System.String[]

Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak ihtiyaç sahibi oda üyelerinin çocuklarına kırtasiye seti hediye etti.

Oda Başkanı Hasan Yançıl, yaptığı açıklamada, her yıl okula başlayan öğrencilerin mutluluklarını paylaştıklarını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Yançıl, "Çocuklarımıza tavsiyemiz; merhametli, vicdanlı, ahlaklı, doğru, dürüst, çalışkan ve iyi birer evlat olmaları. Allah hepsinin yolunu ve bahtını açık eylesin. Çocuklarımız yalan söylememeli, öğretmenlerini çok sevmeli, ailelerine sevgi ve saygıda kusur etmemeliler." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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