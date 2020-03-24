Bakkallara eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakkallara eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Bakkallara eldiven ve maske dağıtıldı

6 saat önce

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası, üyelerine covit 19 salgını nedeniyle üyelerine ücretsiz eldiven, maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

Bakkallara eldiven ve maske dağıtıldı, System.String[]

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası, üyelerine covit 19 salgını nedeniyle üyelerine ücretsiz eldiven, maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan yaptığı açıklamada "Bakkallar ve Manavlar odası olarak üyelerimize ücretsiz eldiven maske ve kolonya dağıtımı yaptık. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Küçük Büyük marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde esneklik yapıldı 09.00-21.00 açık olacağız ayrıca tapdk sigara satış ruhsatlarının yenilenmesi mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Bu süreçte devletimizin ve esnafımız yanında yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:57 Kaynak: İHA

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