Bakan Pekcan: "Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

26.12.2020 11:35
Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dediTicaret Bakanlığının Coca-Cola Türkiye ile iş birliğinde hayata geçirdiği "Bakkalımla El Ele" projesiyle 81 ildeki bakkal esnafına...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi

Ticaret Bakanlığının Coca-Cola Türkiye ile iş birliğinde hayata geçirdiği "Bakkalımla El Ele" projesiyle 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten, müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan sosyal medya kullanımına çeşitli eğitimler ücretsiz verilecek.

Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı 'Sanal Ticaret Akademisi'nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici TIR'lar ile proje tanıtılacak. Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara "En Dijital Bakkal" sertifikası verilecek. Eğitimlere "https://akademi.ticaret.gov.tr" adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın üretimleri ve istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Günümüz dünyasında geleneksel yöntemle yapılan ticaretin yerini elektronik ticaret anlayışına bıraktığını ifade eden Pekcan, esnaf ve sanatkarların varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirebilmeleri ve değişen ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için yenilikleri takip ederek gerekli dönüşümü sağlamalarının oldukça önem arz ettiğini kaydetti.

"Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, "Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de geçen yılın ilk altı ayında 55,9 milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında yüzde 64 artışla 91,7 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişlerinin önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. Elektronik ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm uyum sağlayarak fırsata çevirebilir. Biz de bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Bakkalımla El Ele Projesiyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimizle bakkallarımızın dijital dönüşümlerini sağlayarak, bulunduğu sokağın dışında, internet üzerinden de satış yapmalarını, farklı yöntemlerle satışlarını artırmalarını, böylelikle hem daha fazla müşteriye ulaşmalarını hem de gelirlerini yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde işleri olumsuz yönde etkilenen esnafın yanında olduklarını ifade eden Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır "Coca-Cola Türkiye olarak pandemi döneminden en çok etkilenen iş kollarından yeme-içme sektörüne destek olmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz. İşletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü olmak, pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için tanıtım ve çeşitli kampanyalarla iş ortaklarımızın yanında olduk. Şimdi de Ticaret Bakanlığımız ile bakkal esnafımıza pandemi sonrası değişen pazar koşullarında rekabet gücünü artırmak ve ticari faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla eğitim desteğinde bulunacağız. Bakkallarımıza, dijital dünyaya uyum sağlamaları ve müşteri yönetimi konusunda eğitimler hazırladık. Bu eğitimlerle birlikte, bakkalların yeni iş modellerine daha hızlı adapte olarak, ticari faaliyetlerini daha verimli hale getirebileceklerine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Bakan Pekcan: Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Coca Cola, Türkiye, Ticaret, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Söz konusu projeyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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