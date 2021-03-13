Bakla tarlasında bin 569 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde tarlasındaki baklaların arasında bin 569 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.

Aksu ilçesi Gökdere Mahallesinde bir kişinin tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği duyumunu alan Jandarma ekipleri, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile birlikte şüpheli A.K.'nin (41), ev ve tarlasında arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda A.K.'ye ait tarladaki bakla bitkilerinin aralarında dikilmeye hazır şekilde bin 569 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA