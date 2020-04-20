Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu - Son Dakika

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde bakla toplayacağını söylerek evden çıkan Ayşe B.'nin (56), sera demirine iple asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, Bozyazı ilçesi Gürlevik Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra bakla toplayacağını söyleyerek evden çıkan Ayşe B., evlerinin yakınında seraya gitti. Ayşe B., uzun süre eve dönmeyince, yakındarı kontrol amacıyla seraya gitti. Ayşe B.'yi sera demirine iple asılı bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Ayşe B.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.