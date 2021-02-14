Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem - Son Dakika

Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem

14.02.2021 13:27

Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem Soğuk hava bakla ve bezelye üreticisini tedirgin etti İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bakla ve bezelye üretimi yapan çiftçiler, bölgede don tehlikesine karşı tarlalarını elyaf örtü ile örterek soğuğa karşı önlem aldı.

Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem

Soğuk hava bakla ve bezelye üreticisini tedirgin etti

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bakla ve bezelye üretimi yapan çiftçiler, bölgede don tehlikesine karşı tarlalarını elyaf örtü ile örterek soğuğa karşı önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi için don uyarısı yapmasının ardından, İzmir'deki üreticilerde soğuğa karşı önlem almaya başladı. Ödemiş'teki bakla ve bezelye üreticileri de, tarlalarını elyaf örtü ile örtmeye başladı. Çiçek açan bakla ve bezelyenin don tehlikesi karşısında kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini beliren üreticiler, pahalı olmasına rağmen elyaf örtü ile örtmek zorunda kaldıklarını söyledi.

14 ve 15 Şubat itibarı ile soğuk hava uyarısını aldıklarını belirten Uzundere Mahallesi'nden Mehmet Tok, "Meteorolojinin yaptığı uyarıları takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta itibarı ile hava sıcaklıkları özellikle geceleri sıfır derecenin altına düşecek. Çiçek yapmış baklalar soğuk hava karşısında dayanamaz. Dolayısıyla bütün masrafımız boşa gider. Bu nedenle masraflı olmasına rağmen tarlalarımızın üstünü elyaf örtülerle kapatıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Havanın soğuk gitmesi durumunda bakla ve bezelyede rekoltenin düşebileceğini belirten Tok, "Tüketici bu yıl bakla ve bezelyeyi daha pahalıya satın almak zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.

Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem
Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem
Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem
Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem

Meteoroloji, Ödemiş, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakla ve bezelye üreticilerinden don tehlikesine karşı elyaf örtülü önlem - Son Dakika Ekonomi


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