Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi - Son Dakika
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Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi

6 saat önce

3 yıl önce Türkiye'nin 221. tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan Tabiat Parkı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi, System.String[]

3 yıl önce Türkiye'nin 221. tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan Tabiat Parkı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.


Karabük merkeze 17 kilometre uzaklıktaki bozulmamış tabiatıyla dikkatleri çeken Baklabostan Tabiat Parkı, göknar, karaçam, meşe, kayın gibi ağaç türleri ve 20 metrelik şelalesi ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün organizesinde Eskipazar Açık Cezaevi mahkum ve gardiyanları tarafından yürüyüş ve teras kısmının tamamlandığı tabiat parkında turizm destinasyonlarını çeşitlendirmek, gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama sürelerini arttırmak için bungalov evler, doğa eğitim merkezi, yürüyüş parkurları, açık ve kapalı restoranlar, günübirlik kullanım ve spor alanlarıyla macera parkının da önümüzdeki yıl yapımına başlanacağı öğrenildi.


Parkı gezmeye gelen Karabük Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Gökay Öztürk, sosyal medya üzerinden gördüklerini söyleyerek, "Manzarası ve doğa içinde muhteşem bir yer. İlk defa geldik. Arkadaşlarımız ve sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce biz de merak edip, fotoğraf çekilmek ve doğada gezmek için geldik" dedi. - KARABÜK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskipazar, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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