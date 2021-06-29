Beykoz Belediye Meclisi'nin 08. 01. 2021 tarih ve 2021-4 sayılı Meclis Kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12. 03. 2021 tarih ve 2021-325 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşen ve 22. 03. 2021 T. T İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Baklacı Mahallesi, 2111 Ada 1 Parselin bir kısmına ilişkin "Kapalı Spor Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi gereği, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Cad. No: 43 34820 BeykozİSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlık Binasında 29/06/2021 - 29/07/2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkartılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.