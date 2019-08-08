Son Dakika Haberleri: Baklan Belediye Başkanı: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"
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Baklan Belediye Başkanı: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"

1 saat önce

Denizli'de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan'da büyük panik yaşandı.

Baklan Belediye Başkanı:
Denizli'de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan'da büyük panik yaşandı. Deprem sonrası açıklama yapan Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak ilçede herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığını belirtti.

Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak İHA'ya yaptığı açıklamada, "Henüz resmi bir açıklamamız yok ama tabi deprem kuşağında bulunuyoruz. Zaman zaman da yaşanıyor. Ama şükürler olsun ciddi manada bir hasarımız yok. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız başta bir panik yaşadılar ama şu an her şey yolunda. Maddi hasar da söz konu değil" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
İsa Karaçolak, Denizli, Baklan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
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