Baklava aşkı beste yaptırdı - Son Dakika

Gastronomi kenti ve baklavanın başkenti olarak bilinen Gaziantep'te baklavacılar, sosyal medya üzerinden kullandıkları müziklerin telif sıkıntısından dolayı kendi bestelerini yaparak, tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

Merkezi Gaziantep'te bulunan ve Türkiye genelinde bayileri bulunan Hamido Baklavaları, sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım videolarında telif sorunu yaşayınca kendi bestelerini de kendi yapmaya başladı. Sözlerini kendileri yazan baklavacılar, beste ve seslendirmeyi ise Noyan Kalçın'a yaptırıyor. Esprili bir dille baklavanın lezzetini ve önemini anlatan klipler, sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören klipler, şu ana kadar 2 milyona yakın kullanıcıdan beğeni ve tebrik yorumu aldı.

"Sektöre yeni bir ivme kazandırdık"

Gaziantep Baklavasını tüm dünyaya tanıtabilmek hedefi ile şarkılar bestelemeye başladıklarını dile getiren Hamido Baklavaları yetkilisi Hamit Yıldız, "El emeği göz nuru gerçek Gaziantep Baklavası imal ediyoruz. Biz baklava aşkımızı müzikle de dile getirelim istedik. Yaptığımız şarkılarda sözleri ben yazıyorum. Beste ve seslendirmeyi müzisyen arkadaşım Noyan Kalçın yapıyor. Ortaya çok güzel eserler çıktı" dedi.

Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtabilmek hedefi ile şarkılar bestelemeye başladıklarını dile getiren Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Telif haklarından dolayı sıkıntı yaşadığımız için kalitesinden asla taviz vermediğimiz baklavamızı tanıtırken de özgün bir düşünceyle yola çıkalım istedik. Söz ve müzikleri ekibimize ait olan jingle müziklerle sektöre ayrı bir ivme kazandırdığımızı düşünüyoruz. Biz burada gerçek Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtma hedefindeyiz. Yaptığımız bestelerden dolayı sosyal medyadan gelen yorumlar bizi ayrıca mutlu etti. Pandeminin yaşandığı şu günlerde halkımıza mutlu olsunlar, tebessüm etsinler istiyoruz. Tüm takipçilerimize baklava tadında mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yeni yıl diliyoruz" dedi.

"Hedefimiz her hafta yeni bir beste"

Her hafta yeni bir beste ve müzik ile sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını belirten işletme müdürü Behzat Bozkurt, "Hedefimiz her hafta yeni bir beste. Her hafta farklı bir şekilde besteler yaparak insanları tebessüm ettirerek, Hamido baklavayı herkese tanıtacak besteler yapmak istiyoruz. Şarkılarımızın seslendirmesini Noyan Kalçın yapıyor ve sanatçımız İstanbul'da yaşıyor. Söz ve müzikleri ise kurucumuz olan Hamido baklavaları sahibi Hamit Yıldız'a ait. Bu şekilde videolarımızla dikkat çekip telif hakkı sorunundan da kurtularak sosyal medyadan paylaşımlar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız yorumlardan dolayı çok memnunuz"

Yaptıkları bestelerin vatandaşlar tarafından beğenildiğini ifade eden Bozkurt, "Şu ana kadar sosyal medya üzerinden aldığımız yorumlardan dolayı çok memnunuz. Takipçilerimiz çok mutlular. Şarkılarımızı dinleyince tebessüm ediyorlar. Şarkılarımızla ilgili yorum yapıyorlar. Bu bizi ve takipçilerimizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP