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Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü - Son Dakika

Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü

17.06.2021 09:50

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı'nın fahiş fiyat uyarısına rağmen kentte en ucuz baklavanın kilosu 150 TL'den satılmaya başlandı.

Baklava cenneti olarak adlandırılan Gaziantep'te son günlerde bazı firmaların yaptığı zam gündem oldu. Kentteki birçok işletmenin girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptığı fiyat artışına Lokantacılar Kebapçılar Baklavacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, tepki göstermişti. Ancak bu da işletmelerin zam yapmasına engel olmadı.

KİLO FİYATI 150 TL'DEN BAŞLIYOR

Yapılan fahiş fiyat uyarılarına rağmen bazı baklavacılar, en düşük fiyatlı baklavanın kilosunu 150 TL'den satmaya devam ediyor. Bir işletmede çekilen fiyat listesinde, baklavanın kilosunun 150 TL'den başlayıp 220 liraya kadar çıktığı görülüyor.

Gaziantep'te baklavanın kilosu 150 TL'yi gördü

SON 8 AYDA %30 ZAM

Esnaf odası tarifesine göre 110 TL olması gereken kuru baklavanın tarifeye rağmen 120 ila 140 TL arasında satıldığı biliniyordu. Yapılan zam ile birlikte baklava fiyatları son 8 aylık dönemde yüzde 30 oranında zamlandı.

VATANDAŞ DA MUTSUZ

Baklavaya yapılan zam, vatandaşları da memnun etmedi. Hem kent sakinleri hem de baklava müdavimleri bu fiyatlar sonrası baklava satın almak için zorlanacaklarını ifade etti.

Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü

Esnaf Odası, Türk Lirası, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü - Son Dakika Ekonomi


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